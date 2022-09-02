Социальный кодекс разработан в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект Социального кодекса в рамках реализации Послания главы государства от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта Кодекса – совершенствование и развитие действующего законодательства в сфере социальной защиты, в частности, приведение норм в соответствие международным стандартам и рекомендациям, развитие поддержки семьи, материнства и детства, содействие занятости, повышение эффективности менеджмента в системе специальных социальных услуг, статуса и профессионализма социальных работников, внедрение практики профилактики социальных рисков в республике, обеспечение качества услуг и эффективности мер по социальному обеспечению.

Как отмечается, в действующей нормативной правовой базе были заложены начальные этапы развития системы социального обеспечения для вхождения страны в 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Принятие нового проекта Кодекса обусловлено необходимостью разработки и внедрения долгосрочной, эффективной и устойчивой модели социального обеспечения как одного из факторов вхождения республики в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира.

Новая редакция проекта Кодекса направлена на заложение основ форсированного развития отрасли для обеспечения соответствия уровню стран ОЭСР и укрепления правовых основ развития системы социального обеспечения, повышение благополучия социально уязвимых категорий граждан, их вовлечение в активную социальную и экономическую деятельность.

В проекте Кодекса отражены следующие основные направления:

приоритет поддержки материнства и детства как фактор национальной демографической политики;

развитие рынка труда и новые подходы к организации содействия занятости;

помощь малообеспеченным семьям в повышении материального благополучия;

cовершенствование системы специальных социальных услуг;

социальная защита лиц с инвалидностью;

дальнейшее совершенствование пенсионного обеспечения;

социальная поддержка лиц, потерявших кормильца;

приведение отдельных норм социального обеспечения к уровню международных стандартов;

цифровая социальная карта семьи;

повышение профессионализма и статуса социального работника.

К социально-экономическим последствиям в Минтруда относят улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в помощи, повышение степени их социальной защищенности, а также создание им равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в общество.

Как ожидается, реализация новелл проекта Кодекса по дальнейшему развитию системы социальной защиты населения предполагает дополнительные финансовые затраты республиканского бюджета на:

1) повышение уровня пенсионного обеспечения:

поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии до 70% величины прожиточного минимума (ПМ), максимальной – до 120% величины ПМ% к 2027 году (2023 год – от 60% до 100 % ПМ, 2024 год – от 65% до 105% ПМ, 2025 год – от 70% до 110% ПМ, 2026 год – от 70% до 118% ПМ, 2027 год – от 70% до 120% ПМ);

повышение максимального дохода для исчисления пенсий по возрасту с 46 до 55-кратного месячного расчетного показателя, что соответствует 70% средней зарплаты по стране за прошлый год;

поэтапное введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателя (2023 г. – 1,5%; 2024 г. – 2,5%; 2025 г. – 3,5%; 2026 г. – 4,5%; 2027г. – 5%);

установление привязки базовой пенсии с 2028 года к размеру минимальной заработной платы;

2) социальная поддержка лиц с инвалидностью:

выравнивание размеров государственных социальных пособий по инвалидности лицам с инвалидностью с детства третьей группы с 1,2 ПМ до 1,4 ПМ,

установление привязки государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 2028 года к размеру минимальной заработной платы,

введение с 2025 года института независимых экспертов по заочному освидетельствованию;

3) социальная поддержка семей, имеющих детей:

увеличение периода выплаты государственного пособия по уходу до 1,5 года, в том числе перенос в госпособие по уходу за счет республиканского бюджета граждан, имеющих стаж участия менее 6-ти месяцев;

субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат в случае потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 года;

увеличение пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени до 7,4 МРП;

4) социальная поддержка для лиц, потерявших кормильца:

увеличение единовременной выплаты на погребение для получателя пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий до 35 МРП (более 110 тысяч тенге).

Дополнительная потребность на реализацию данных новелл составит:

в 2023 г. – 77,8 млрд тенге;

в 2024 г. – 75,1 млрд тенге;

в 2025 г. – 94,1 млрд тенге.

За три года расходы Государственного фонда социального страхования составят 246,9 млрд тенге.

В целом дополнительная потребность на реализацию проекта Кодекса по дальнейшему развитию системы социальной защиты населения составит:

в 2023 г. – 341,9 млрд тенге;

в 2024 г. – 471,9 млрд тенге;

в 2025 г. – 674,6 млрд тенге.

Итого за три года расходы на социальную защиту составят 1 488,3 млрд тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 сентября.