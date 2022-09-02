Внучки Ислама Каримова опубликовали архивные фото и видео с дедушкой

Фото: Instagram/iman.k17, Instagram/mashatilly

Внучки первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Иман Каримова и Марьям Тилляева – опубликовали в социальных сетях архивные фотографии и видео с дедушкой, сообщает Zakon.kz.

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