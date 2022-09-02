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Внучки Ислама Каримова опубликовали архивные фото и видео с дедушкой

Внучки Ислама Каримова опубликовали архивные фото и видео с дедушкой Фото: Instagram/iman.k17, Instagram/mashatilly
Внучки первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Иман Каримова и Марьям Тилляева – опубликовали в социальных сетях архивные фотографии и видео с дедушкой, сообщает Zakon.kz.

Иман Каримова (дочь Гульнары Каримовой) растрогала подписчиков видеороликом и фотографиями, которые она опубликовала 2 сентября в Instagram.

  • "Плачу".

  • "Герой Узбекистана".

  • "Любим, помним, скучаем".

  • "Самый лучший президент".

  • "Основатель нашей независимости!"

  • "Ислам Каримов был не только президентом Узбекистана, он был отцом народа Узбекистана", – написали фолловеры внучки Каримова.

Также архивными снимками поделилась Марьям Тилляева (дочь Лолы Каримовой-Тилляевой).

2 сентября 2016 года скончался экс-президент Узбекистана Ислам Каримов. В стране этот день объявлен Днем памяти первого президента.

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