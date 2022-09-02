Внучки Ислама Каримова опубликовали архивные фото и видео с дедушкой
Фото: Instagram/iman.k17, Instagram/mashatilly
Внучки первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Иман Каримова и Марьям Тилляева – опубликовали в социальных сетях архивные фотографии и видео с дедушкой, сообщает Zakon.kz.
Иман Каримова (дочь Гульнары Каримовой) растрогала подписчиков видеороликом и фотографиями, которые она опубликовала 2 сентября в Instagram.
"Плачу".
"Герой Узбекистана".
"Любим, помним, скучаем".
"Самый лучший президент".
"Основатель нашей независимости!"
"Ислам Каримов был не только президентом Узбекистана, он был отцом народа Узбекистана", – написали фолловеры внучки Каримова.
Также архивными снимками поделилась Марьям Тилляева (дочь Лолы Каримовой-Тилляевой).
2 сентября 2016 года скончался экс-президент Узбекистана Ислам Каримов. В стране этот день объявлен Днем памяти первого президента.
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