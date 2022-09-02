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Дархан Кыдырали покинет пост главы Тюркской академии

Касым-Жомарт Токаев принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами археологической экспедиции ученых академии в долину Номгон Архангайского аймака Монголии. Здесь исследователям удалось открыть уникальный комплекс и надписи, посвященные Кутлуг Эльтерис кагану.

По словам Дархана Кыдырали, найденные надписи позволили установить наиболее ранние свидетельства вклада тюрков в историю и человеческую цивилизацию. В ритуальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг кагана, также были открыты другие артефакты и символы.

Наряду с этим в ходе беседы были рассмотрены вопросы деятельности академии, в том числе касающиеся издания учебников.

Дархан Кыдырали сообщил о завершении его деятельности во главе Тюркской академии.

Президент высоко оценил деятельность Тюркской академии, особо отметив результаты научно-исследовательской экспедиции в Монголию.

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