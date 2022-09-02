В Уральске закупили новые автобусы для школ

В Уральске Западно-Казахстанской области на территории гимназии эстетического направления прошла торжественная церемония вручения ключей от 9 новых школьных автобусов. Ожидается, что к ноябрю в регион будут доставлены еще 45 школьных автобусов для подвоза учащихся сельских школ.

Объявленный президентом страны 2022 год Годом детей дал возможность максимально широко охватить все потребности подрастающего поколения в качественном образовании в самых отдаленных сельских школах. С этой целью из республиканского бюджета были выделены необходимые средства для приобретения в лизинг 54 новых школьных автобусов.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Для наших детей государство делает все возможное, чтобы образовательный процесс проходил в комфортных условиях. Школьные автобусы дадут возможность обеспечить безопасный подвоз сельских учеников в учебные заведения в районах области. При поддержке Министерства просвещения из республиканского бюджета выделено свыше 2,8 миллиарда тенге на приобретение 54 комфортабельных новых школьных автобусов через механизм лизинга. Сегодня уже 9 новых автобусов поедут в районные школы области. Это даст возможность ребятам из самых отдаленных сел региона беспрепятственно добираться до школ и получать качественные знания. Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов

Новые автобусы будут ежедневно доставлять свыше 4 тысяч школьников из 73 населенных пунктов области.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Прибывшие 9 новых автобусов будут направлены в районы области. Будет организован подвоз сельских учеников из дальних сел в учебные заведения этих районов, – пояснила руководитель отдела Управления образования ЗКО Лаура Батыргалиева.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Учителя школ благодарны руководству области за хорошие новости. Теперь учащиеся могут без опозданий приезжать в школу, получать новые знания, а родители будут спокойны за жизнь и здоровье своих детей.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Символично, что в День знаний районные школы получили радостную весть. Такая государственная поддержка неоценима. Это хороший вклад в будущее наших детей, в повышение качества образовательного процесса, – высказали слова благодарности директора школ на вручении ключей от нового транспорта.