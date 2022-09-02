Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане стартовали продажи инновационных складных смартфонов Galaxy Z Fold4 и Z Flip4

старт продаж телефоны Казахстан Фото: Samsung
Самые инновационные мобильные устройства Galaxy – Z Fold4 и Z Flip4, похоже, уже совершают революцию на глобальном рынке смартфонов, переходя из нишевого пользовательского сегмента в популярный.

На это указывают итоги предзаказов складных новинок Samsung, которые покупатели оформили в августе. Количество заявок в этом году выросло на 156% по сравнению с показателями предшественников в аналогичный период прошлого года.

старт продаж телефон

Фото: Samsung

Инновационные смартфоны, меняющие историю мобильной индустрии, уже доступны в Казахстане. С завершением периода предзаказа во всех городах со 2 сентября стартовали продажи складных Galaxy Z Fold4 и Z Flip4. Покупатели по предзаказу вместе с долгожданными смартфонами получают ценные подарки от Samsung: смарт-часы Galaxy Watch4 и сервис Samsung Care для замены или ремонта Infinity Flex дисплея в течение гарантийного года.

продажи телефон Казахстан

Фото: Samsung

Доступные способы стать обладателем нового складного гаджета Galaxy включают, помимо беспроцентной рассрочки, также выгодную программу Trade-in. Вы можете приобрести Galaxy Z Fold4 и Z Flip4, сдав свой старый смартфон Flip или Fold любого предыдущего поколения. При этом компания при определении размера скидки пойдет навстречу своим пользователям и повысит состояние старого устройства, например, с разбитого до рабочего, а с рабочего – до отличного.

техника продажа Казахстан

Фото: Samsung

В продажу поступили также топовые наушники Galaxy Buds2 Pro с дизайном премиум-класса и технологией Hi-Fi 24bit Audio, обеспечивающей высокий динамический диапазон и звук с кристально чистым разрешением. Новый компактный, эргономичный дизайн на 15% меньше предшественника, а надежная посадка предотвращает вращение и отлично подходит для занятий фитнесом.

техника продажи Казахстан

Фото: Samsung

Партнерский материал

Читайте также

Алихан Смаилов дал ряд поручений Серику Шапкенову

Магзум Мирзагалиев дал ряд поручений на выездном совещании

Казахстанцы высказались о предложениях Токаева в Послании

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
деньги
Какую сумму из Нацфонда Казахстана смогут получить дети к 18-летию
ФБР провело обыски у российского миллиардера
ФБР провело обыски у российского миллиардера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления