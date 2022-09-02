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Ерлан Карин: Послание президента открывает новую политическую веху в истории страны

Ерлан Карин: Послание президента открывает новую политическую веху в истории страны Фото: akorda.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин отметил, что очередное Послание президента открывает принципиально новую политическую веху в истории страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, глава государства задает системе власти качественно иные стандарты. Это предельная прозрачность в принятии важнейших политических решений, постоянное обновление, открытая конкуренция.

Как отметил Ерлан Карин, решение президента обнародовать весь электоральный график – беспрецедентный шаг для казахстанской политической практики.

Запуск всего избирательного цикла обусловлен необходимостью кардинальной перезагрузки нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, поддержанной большинством граждан на июньском референдуме. Ерлан Карин

Последовательное проведение сначала выборов президента, а затем выборов депутатов Мажилиса и маслихатов позволит сфокусироваться на решении насущных и стратегических задач по социально-экономическому развитию страны. Другими словами, не собьется набранный ритм модернизации страны.

Весомым фактором в пользу проведения досрочных выборов является нарастающая геостратегическая напряженность и турбулентность мировой экономики. Непредсказуемость динамики развития мировых процессов множит риски и вызовы не только для отдельных государств, но и для целых регионов. Ерлан Карин

Как он рассказал, еще одной центральной инициативой вчерашнего Послания является предложение главы государства установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Это предложение – детально взвешенное решение, которое, в случае его одобрения Парламентом, предопределит будущее политической системы Казахстана. Ерлан Карин

При этом, по его словам, избрание одного лица президентом лишь на один 7 летний срок – это политическая инновация, сейчас не имеющая прецедентов в близком и далеком окружении Казахстана. Норма однократного президентства, прежде всего, нацелена на долгосрочную стабилизацию политической системы, устранение рисков монополизации власти и укрепление базовых принципов демократии.

Инициатива об однократном президентском сроке является логичным продолжением уже реализованных шагов по окончательному отходу от суперпрезидентской модели. Это – беспартийность главы государства, запрет его родственникам занимать должности в госструктурах и госкомпаниях, перераспределение части президентских полномочий в пользу других институтов власти. Введение однократности президентского срока, таким образом, замыкает процесс институционализации президентской республики с оптимальным балансом властных полномочий. Ерлан Карин

Инициатива о проведении в первой половине следующего года внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней также исходит из логики программы политической модернизации.

Выборы по одномандатным округам в рамках внедряемой смешанной избирательной системы станут важным фактором повышения политической культуры в стране и мощным инструментом артикуляции интересов граждан на местах. Ерлан Карин

Избирательное законодательство скоро заработает по новым правилам. Упрощается процедура регистрации политических партий, что уже сегодня способствует возникновению новых партий, новых лиц в политике, повышению политической конкуренции. И этот тренд необратим, с углублением политической модернизации он будет только нарастать.

Обновление представительных органов власти, новые принципы формирования Мажилиса и маслихатов тесно увязаны с комплексной трансформацией исполнительной вертикали – Правительства и акиматов. В состав Правительства в будущем войдут не только представители от набравшей большинство голосов партии, но и представители других парламентских партий. Ерлан Карин

В целом, все представленные в Послании политические инициативы комплексно наполняют реальным содержанием ключевую формулу нашего государственного строительства "сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Новая реформа дает старт избирательному циклу, что позволит осуществить перезапуск всей политической системы.

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Анастасия Стативкина
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