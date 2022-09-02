Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 3 сентября

Фото: pixnio

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3 сентября 2022 года. На большей части страны ожидается малооблачная и сухая погода, сообщает Zakon.kz.

Лишь на северо-западе, севере, западе РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. РГП "Казгидромет" По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей. На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, на западе и юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность. Днем на большей части Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Магистауской, Улытауской, на юге Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, на юге, востоке Костанайской, Павлодарской областей сохраняется сильная жара. РГП "Казгидромет" В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +34...+36. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +31...+33. В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +34...+36. Читайте также Алихан Смаилов дал ряд поручений Серику Шапкенову Магзум Мирзагалиев дал ряд поручений на выездном совещании Казахстанцы высказались о предложениях Токаева в Послании

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