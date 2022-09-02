Дети в Талдыкоргане вынуждены ходить в школу в пакетах

Фото: Zakon.kz

В Казнете активно распространят видео с детьми, которые с пакетами на ногах по пыльной дороге пытаются добраться из дачного сообщества «Ащибулак» до школы в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

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