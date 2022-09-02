Дети в Талдыкоргане вынуждены ходить в школу в пакетах
Фото: Zakon.kz
В Казнете активно распространят видео с детьми, которые с пакетами на ногах по пыльной дороге пытаются добраться из дачного сообщества «Ащибулак» до школы в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.
Вот так наши дети добираются до школы каждый день. Когда на наших улицах будут нормальные дороги? – говорится в подписи к публикации, появившейся в соцсетях 2 сентября.
Комментаторы с сожалением отмечают, что похожая ситуациях складывается в разных регионах страны:
А что происходит весной?
Бездействие полное;
В 21 веке живем...;
И в Уштобе также. Пока до школы дошли, черные туфли все в пыли, гольфы запылились.
В свою очередь в акимате Талдыкоргана дали разъяснения к опубликованному видео.
По информации ведомства, на данный момент в дачном сообществе «Ащибулак» проводят сети центрального водоснабжения. Работы планируют завершить к 30 сентября.
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