Качество правосудия в Казахстане повысят озвученные инициативы президента

Сотрудник Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков в беседе с журналистом Zakon.kz поделился своим видением развития судебной системы через призму Послания президента народу Казахстана.

1 сентября президент Казахстана выступил с Посланием народу Казахстана. В отличие от предыдущих лет президентства Касым-Жомарта Токаева это уже второе его Послание за год. Первое было в марте.

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Армана Токтушакова, важным направлением нынешнего Послания президента стало продолжение реформирования правоохранительных и судебных органов.

– Среди озвученных главой государства инициатив, направленных на кардинальное оздоровление общества, прозвучали слова о необходимости срочного обновления судейского корпуса. Акцент был сделан на то, что судьи должны быть квалифицированными, честными, неподкупными и свободными от коррупции. В этом отношении предусматривается предпринять ряд шагов. Так, будет уравнен статус всех судей, и они не будут зависеть от вышестоящих коллег и начальства. Это очень важно, такой подход укрепит независимость судей при отправлении правосудия.

Во-вторых, судьи сами будут выбирать кандидатов на должности председателей судов и судебных коллегий, а судьи Верховного суда будут избираться путем выборов. Это тоже очень важно. Их кандидатуры будут выдвигаться президентом в Сенат на альтернативной основе. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

То есть, по сути, мы можем говорить о том, что вводится выборность судей, подчеркнул эксперт и провел аналогию с тем, как теперь в Казахстане проходят выборы в местные исполнительные органы, когда президент представляет две альтернативные кандидатуры на выбор для депутатов маслихатов. С этой точки зрения похожая система будет внедряться в выборности судей, полагает аналитик.

Президент Токаев также сказал о том, что следует сокращать участие государства в судебных процессах, связанных с правовыми спорами между министерствами. Если ведомства по-разному понимают закон, то точку в этом деле должно ставить правительство. Безусловно, это обеспечит верховенство закона и качество судебных решений. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

– Кроме повышения самостоятельности судей, глава государства особое значение придал укреплению статуса Высшего судебного совета, в полномочия которого планируется передать вопросы подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей, – говорит эксперт. – То есть Высший судебный совет должен стать полноценным институтом, который будет целиком заниматься судейскими кадрами, начиная от их отбора и заканчивая рекомендациями по назначению судей всех уровней.

Говоря об этом, Арман Токтушаков отметил еще одну позицию президента касательно давления силовых органов на судей.

Как отметил глава государства, это должно быть исключено, никто не должен вмешиваться в отправление правосудия, и это правильно. Судьи должны быть чистыми от коррупции и вводимые в отношении их дополнительные критерии будут только способствовать этому. Судебная система станет более справедливой, более эффективной и нацеленной на то, чтобы по закону и по справедливости решать правовые споры граждан и юридических лиц, обращающихся к ним, как в последнюю инстанцию. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Серьезные требования предъявляются и к самим судьям. В их деятельность никто не должен вмешиваться, но и они должны полностью соответствовать предъявляемым к ним требованиям. С этой целью президент предлагает усилить их ответственность за серьезные нарушения при вынесении судебных решений.

Комментируя инициативы главы государства относительно укрепления судебной власти, эксперт отметил еще один положительный в этом деле момент: необходимость реформирования института апелляционной инстанции.

– Глава государства сказал, что в апелляции судебные решения должны выноситься по существу, без возврата в первую инстанцию, – говорит эксперт. – Также прозвучала идея привлечения в судебную и правоохранительную системы сильных юристов, и для этого нужно создать все условия. Сильные юристы будут выступать важнейшей базовой основой в укреплении и развитии правоохранительных и судебных органов, что очень важно. Кроме того, президент поручил проработать вопросы доступа к правосудию на уровне районных и областных судов.

Также эксперт считает, что в нынешнем Послании идеологический посыл Справедливый Казахстан приобрел более содержательную, более конкретную форму. Об этом говорит тот факт, что все важные экономические и социальные инициативы озвучены четко, недвусмысленно, и они уже вызывают большую поддержку и положительные отклики в обществе.

Это показательный пример того, что принципы Справедливого Казахстана будут реализованы на практике, резюмировал Арман Токтушаков.