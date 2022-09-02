Магзум Мирзагалиев дал ряд поручений на выездном совещании
В совещании приняли участие руководство АО НК "КазМунайГаз" (далее - КМГ), АНПЗ и актауского битумного завода Caspi Bitum.
Вчера глава государства в своем послании народу Казахстана выступил со справедливой критикой по вопросу нехватки битума на внутреннем рынке в сезон дорожно-строительных работ. Нам совместно с нашими партнерами и заинтересованными государственными органами необходимо принять кардинальные меры по изменению сложившейся ситуации, - сказал Магзум Мирзагалиев.
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Как было отмечено в ходе совещания, в Казахстане спрос на битум до сих пор остается сезонным и увеличивается в летний период - во время активного дорожного строительства.
В связи с этим, Мирзагалиев поручил ответственным структурным подразделениям КМГ обсудить с уполномоченными госорганами возможность круглогодичного финансирования дорожно-строительных организаций (авансирования) со стороны государства. Это позволит сформировать на внутреннем рынке необходимые запасы битума к началу сезона дорожно-строительных работ.
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Кроме того, на совещании был обсужден вопрос увеличения мощности завода Caspi Bitum в 1,5 раза, что, в свою очередь, позволит повысить производство высококачественного битума до 750 тыс. тонн в год. По данным Caspi Bitum, такая возможность увеличения объемов переработки нефти есть, в компании уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование, специалисты приступают к проектированию.
Также на совещании руководство АНПЗ предоставило информацию о том, что предприятие работает стабильно, на текущий момент выполняются производственные показатели. По итогам текущего года объем переработки на заводе превысит 5 млн тонн нефти.
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Для стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов прорабатываются варианты переноса ранее запланированного на сентябрь ремонта АНПЗ на более поздний период. В этой связи Мирзагалиев поручил руководству АНПЗ обеспечить подготовительные мероприятия по переносу ремонта завода с учетом текущей ситуации на рынке ГСМ.