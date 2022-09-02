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Дархан Кыдырали назначен министром информации

Дархан Кыдырали Фото: wikimedia
Дархан Кыдырали назначен министром информации Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на указ президента.
Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан, – говорится в указе.

Указом главы государства Аскар Умаров освобожден от должности Министра информации и общественного развития РК.

Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· КазНУ (1991-1992);

· Университет Мармара (1996);

· Докуз Эйлюль университет (1997);

· Эгейский университет (1998);

· Стамбульский университет (2001);

· Повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006), Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013)

Трудовой стаж:

· Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005).

· Ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра "Бауыржантану" (2003-2005).

· Доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2005-2006).

· Заместитель главного редактора альманаха "Туған тіл" (2005-2006).

· Заместитель директора Президентского центра культуры РК (2006-2007).

· Ведущий духовно-познавательной программы "Күмбез" телеканала "Қазақстан" (2006-2007).

· Советник министра Министерства образования и науки РК (2007-2008).

· Эксперт Администрации Президента РК, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором (2008-2009).

· Заместитель пресс-секретаря президента РК (2009-2012).

· Заместитель Генерального секретаря Тюркского совета (2012-2014).

· Президент Международной организации Тюркская академия (2014, переизбран с 09.2018).

· Председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" (07.2016, 05.2021).

2 сентября стало известно, что Дархан Кыдырали покинет пост главы Тюркской академии.

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