Дархан Кыдырали назначен министром информации
Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан, – говорится в указе.
Указом главы государства Аскар Умаров освобожден от должности Министра информации и общественного развития РК.
Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· КазНУ (1991-1992);
· Университет Мармара (1996);
· Докуз Эйлюль университет (1997);
· Эгейский университет (1998);
· Стамбульский университет (2001);
· Повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006), Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013)
Трудовой стаж:
· Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005).
· Ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра "Бауыржантану" (2003-2005).
· Доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2005-2006).
· Заместитель главного редактора альманаха "Туған тіл" (2005-2006).
· Заместитель директора Президентского центра культуры РК (2006-2007).
· Ведущий духовно-познавательной программы "Күмбез" телеканала "Қазақстан" (2006-2007).
· Советник министра Министерства образования и науки РК (2007-2008).
· Эксперт Администрации Президента РК, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором (2008-2009).
· Заместитель пресс-секретаря президента РК (2009-2012).
· Заместитель Генерального секретаря Тюркского совета (2012-2014).
· Президент Международной организации Тюркская академия (2014, переизбран с 09.2018).
· Председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" (07.2016, 05.2021).
2 сентября стало известно, что Дархан Кыдырали покинет пост главы Тюркской академии.