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Аскар Умаров назначен директором Службы центральных коммуникаций

Аскар Умаров назначен директором Службы центральных коммуникаций Фото: gov.kz
Аскар Умаров назначен директором Службы центральных коммуникаций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на распоряжение президента.
Умаров Аскар Куанышевич назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан, – говорится в распоряжении.

Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК.

Аскар Умаров родился 30 июня 1976 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Вечернее отделение экономического факультета Университета "Туран"

Специальность "Международные отношения"

· Проходил стажировку в Израиле и Польше

Трудовой стаж:

· Специалист по экономике в Республиканском центре проблем культуры (1997);

· Специалист по маркетингу Издательского дома "БИКО" и журнала "Малый бизнес Казахстана" (1998-1999);

· Заместитель главного редактора республиканской молодежной газеты "Асар" (1999-2000);

· Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО "Новости Недели", затем – "Московские новости-Новости недели" (2001-2004);

· Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО "РТРК "Казахстан" (2004-2006);

· Главный менеджер/пресс-секретарь АО "КазМунайГаз" (02.2007-10.2007);

· Креативный директор ТОО "Infinity Communication" (10.2007-10.2008);

· Первый заместитель генерального директора ТОО "Нур Media" (10.2008-01.2010);

· Вице-президент НАО "Тюркская академия" (10.2011-01.2013);

· Управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (04.2014-09.2014);

· Президент Общественного фонда "КазБизнесМедиа" (09.2014-04.2017);

· Генеральный директор МИА "Казинформ" (04.2017-2020);

· Председатель правления АО МИА "Казинформ" (01.2020-08.2021);

· Вице-министр информации и общественного развития РК (08.2021-11.01.2022);

· Министр информации и общественного развития РК (с 11.01.2022)

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