Аскар Умаров назначен директором Службы центральных коммуникаций
Умаров Аскар Куанышевич назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан, – говорится в распоряжении.
Ержан Бабакумаров освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК.
Аскар Умаров родился 30 июня 1976 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Вечернее отделение экономического факультета Университета "Туран"
Специальность "Международные отношения"
· Проходил стажировку в Израиле и Польше
Трудовой стаж:
· Специалист по экономике в Республиканском центре проблем культуры (1997);
· Специалист по маркетингу Издательского дома "БИКО" и журнала "Малый бизнес Казахстана" (1998-1999);
· Заместитель главного редактора республиканской молодежной газеты "Асар" (1999-2000);
· Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО "Новости Недели", затем – "Московские новости-Новости недели" (2001-2004);
· Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО "РТРК "Казахстан" (2004-2006);
· Главный менеджер/пресс-секретарь АО "КазМунайГаз" (02.2007-10.2007);
· Креативный директор ТОО "Infinity Communication" (10.2007-10.2008);
· Первый заместитель генерального директора ТОО "Нур Media" (10.2008-01.2010);
· Вице-президент НАО "Тюркская академия" (10.2011-01.2013);
· Управляющий директор акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (04.2014-09.2014);
· Президент Общественного фонда "КазБизнесМедиа" (09.2014-04.2017);
· Генеральный директор МИА "Казинформ" (04.2017-2020);
· Председатель правления АО МИА "Казинформ" (01.2020-08.2021);
· Вице-министр информации и общественного развития РК (08.2021-11.01.2022);
· Министр информации и общественного развития РК (с 11.01.2022)