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Депутаты "Жаңа Қазақстан" выступили с инициативой ввести норму о 7-летнем однократном президентстве до выборов и вернуть прежнее название столицы

Выступили с инициативой вернуть столице название "Астана" Фото: Жаңа Қазақстан
Конституционные инициативы депутатов "Жаңа Қазақстан" ввести норму о 7-летнем однократном президентстве до выборов и вернуть прежнее название столицы, сообщает Zakon.kz.

1 сентября глава государства выступил с Посланием, в котором выдвинул ряд новых инициатив, в том числе о проведении этой осенью досрочных выборов. Это вызвало бурные дискуссии не только в экспертной среде, но и в обществе. Его обсудили и члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента и высказали свою позицию.

Первое. В этом году начата конституционная реформа. Мы объявили о начале построения Нового Cправедливого Казахстана, переходе ко Второй Республике. Потребность в обновлении государственной системы, в том числе перезагрузки вертикали государственного управления, сегодня очевидна. Другими словами, данная инициатива позволяет обеспечить переход к демократической модели управления. Поэтому внедрение нормы однократного президентства сроком на 7 семь лет без права переизбрания является правильным решением, означающим окончательный отход от суперпрезидентской модели.

Второе. Сегодня, когда в мире наблюдаются другие тенденции, ограничение президентских полномочий одним семилетним сроком без права переизбрания показывает твердость нашего курса на демократизацию.

Третье. Высказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на 5 лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок.

Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, что президент после 5 лет может баллотироваться на новый семилетний срок, считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на 7 лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий.

Кроме того, если глава государства не будет проводить досрочные выборы и будет переизбран на второй срок, и в случае, если он будет избран в этом году на семилетний срок, его президентский срок закончится в 2029 году. То есть общая продолжительность его пребывания на посту президента не изменится.

Четвертое. Мы не должны забывать о стремлении к власти сил, сформировавших старую систему. Досрочное проведение выборов и избрание президента на семилетний срок позволит обеспечить безопасность и стабильность нашего государства. Он получит возможность создать новое инклюзивное гражданское общество.

Учитывая все эти обстоятельства, депутатская группа "Жаңа Қазақстан" выступает со следующим заявлением:

Во-первых, мы поддерживаем инициативу о выборах президента Республики Казахстан на однократный семилетний срок.

Во-вторых, считаем, что сейчас необходимо внести изменения в Конституцию и провести выборы президента по новым правилам осенью этого года.

В целом, данный шаг позволит модернизировать систему госуправления и обеспечит условия для устойчивого развития нашей страны.

В-третьих, в случае внесения поправок в Конституцию, используя эту возможность, нужно внести в Основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы.

Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в свое время было предложено Первым Президентом.

Это решение будет учитывать вклад Первого Президента в становление и развитие главного города страны, а также отвечать запросам и ожиданиям граждан.

Дорогие друзья!

Во все времена наш народ преодолевал трудности и испытания, сплотившись вокруг своего лидера.

У казахов есть пословица: "Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді".

Сейчас не время для разногласий и раздора. Нам необходимы единство и согласие.

Поэтому призываем всех неравнодушных, прогрессивных граждан сплотиться и вместе преодолеть вызовы, стоящие перед нашей Родиной.

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