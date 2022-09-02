Часть дорог в Нур-Султане будет перекрыта со 2 сентября

В связи с началом дорожных работ в столице перекроют несколько улиц со 2 сентября, сообщает Zakon.kz.

Мост "Архар" М-1 и перекресток на пересечении проспектов Момышулы и Кошкарбаева полностью перекроют с 20:00 2 сентября до 6:00 5 сентября для проведения среднего ремонта, говорится на официальном сайте акимата столицы.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на мосту по проспекту Сарайшык в Нур-Султане продлятся до конца сентября из-за обнаруженного дефекта.

Кроме того, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султана сообщает о начале работ по дорожному полотну по проспекту Богенбай батыра.

В связи с этим 2 сентября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Мухтара Ауэзова до улицы Шокана Валиханова.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. В ведомстве приносят свои извинения за причиненные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.