Под кодом "горячие пирожки" в столичном кафе продавали гашиш

В ходе длительного комплекса специальных оперативно-следственных действий полицейские Нур-Султана провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

За сбыт наркотиков в одном из кафе домашней кухни в Нур-Султане задержана 52-летняя хозяйка, которая продавала у себя в заведении наркотики.

Чтобы купить гашиш, клиент должен был попросить ее продать "горячие пирожки".

При обыске помещения кафе и пристройки, где проживала женщина, обнаружено 56 бумажных свертков с гашишем, приготовленных к реализации. Там же найдены 2,5 млн тенге, полученные от продажи наркотиков.