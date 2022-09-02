Под кодом "горячие пирожки" в столичном кафе продавали гашиш
Фото: polisia.kz
В ходе длительного комплекса специальных оперативно-следственных действий полицейские Нур-Султана провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
За сбыт наркотиков в одном из кафе домашней кухни в Нур-Султане задержана 52-летняя хозяйка, которая продавала у себя в заведении наркотики.
Чтобы купить гашиш, клиент должен был попросить ее продать "горячие пирожки".
При обыске помещения кафе и пристройки, где проживала женщина, обнаружено 56 бумажных свертков с гашишем, приготовленных к реализации. Там же найдены 2,5 млн тенге, полученные от продажи наркотиков.
Общий вес изъятых наркотиков составил более 1 килограмма гашиша, который был подготовлен к реализации. Подозреваемая дала признательные показания и водворена в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере". Ведется следствие по установлению соучастников наркопреступлений, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Замначальника ДП города Нур-Султана Куаныш Орынбетов
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