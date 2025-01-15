В Актау и Алматы ликвидировали каналы сбыта наркотиков
По данным пресс-службы МВД страны, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована поэтапная схема реализации марихуаны в городе Актау – до десятков кг. Обысковые мероприятия проводились:
- в различных частях города;
- в квартирах;
- нежилых помещениях.
Общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг. Арестовано четверо жителей города Актау и один уроженец южного региона страны.
"Аналогичным методом проведена оперативная разработка сотрудниками УБОП ДП города Алматы. Задержан житель южной столицы, у которого по месту жительства изъят мефедрон и марихуана в особо крупном размере", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.
В ходе дальнейших мероприятий в Алматинской области удалось пресечь деятельность нарколаборатории, где изъято свыше 600 литров и 100 кг различных прекурсоров, используемых в производстве синтетических наркотиков. Таким образом не допущены изготовление и реализация более 100 кг синтетических наркотиков.
На днях в Актау наркоборцы задержали двух местных жителей 42 и 33 лет за расклеивание листовок, содержащих ссылки на Telegram-наркошопы.