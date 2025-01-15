В Актау и Алматы ликвидировали каналы сбыта наркотиков

Уже в этом году в двух крупных городах Казахстана выявили и успешно ликвидировали канал сбыта наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована поэтапная схема реализации марихуаны в городе Актау – до десятков кг. Обысковые мероприятия проводились:

в различных частях города;

в квартирах;

нежилых помещениях.

Общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг. Арестовано четверо жителей города Актау и один уроженец южного региона страны.

"Аналогичным методом проведена оперативная разработка сотрудниками УБОП ДП города Алматы. Задержан житель южной столицы, у которого по месту жительства изъят мефедрон и марихуана в особо крупном размере", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.

В ходе дальнейших мероприятий в Алматинской области удалось пресечь деятельность нарколаборатории, где изъято свыше 600 литров и 100 кг различных прекурсоров, используемых в производстве синтетических наркотиков. Таким образом не допущены изготовление и реализация более 100 кг синтетических наркотиков.

На днях в Актау наркоборцы задержали двух местных жителей 42 и 33 лет за расклеивание листовок, содержащих ссылки на Telegram-наркошопы.