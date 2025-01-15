#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.24
543.97
5.16
Происшествия

В Актау и Алматы ликвидировали каналы сбыта наркотиков

Наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 08:18 Фото: пресс-служба МВД РК
Уже в этом году в двух крупных городах Казахстана выявили и успешно ликвидировали канал сбыта наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована поэтапная схема реализации марихуаны в городе Актау – до десятков кг. Обысковые мероприятия проводились:

  • в различных частях города;
  • в квартирах;
  • нежилых помещениях.

Общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг. Арестовано четверо жителей города Актау и один уроженец южного региона страны.

"Аналогичным методом проведена оперативная разработка сотрудниками УБОП ДП города Алматы. Задержан житель южной столицы, у которого по месту жительства изъят мефедрон и марихуана в особо крупном размере", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.

В ходе дальнейших мероприятий в Алматинской области удалось пресечь деятельность нарколаборатории, где изъято свыше 600 литров и 100 кг различных прекурсоров, используемых в производстве синтетических наркотиков. Таким образом не допущены изготовление и реализация более 100 кг синтетических наркотиков.

На днях в Актау наркоборцы задержали двух местных жителей 42 и 33 лет за расклеивание листовок, содержащих ссылки на Telegram-наркошопы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Автобус сломался на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Происшествия
06:28, Сегодня
Автобус сломался на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Крупный рогатый скот вынужденно отправили на убой в Костанайской области
Происшествия
04:14, 15 января 2025
Крупный рогатый скот вынужденно отправили на убой в Костанайской области
В Алматы загорелась фура: пожарные справились за пять минут
Происшествия
03:20, 15 января 2025
В Алматы загорелась фура: пожарные справились за пять минут
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: