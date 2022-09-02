Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам реализации Послания Президента

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провел первое аппаратное совещание в новой должности, сообщает Zakon.kz.

Был обсужден ряд первоочередных мер по реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана "Справедливое государство, единая нация, благополучное общество".

В работе совещания приняли участие руководители государственных органов, акимы районов и городов, члены областного совета ветеранов, совета матерей и молодежи.

Аким области Ералы Тугжанов отметил, что Послание Президента – это исторический документ, определяющий новый этап социально-экономических преобразований страны.

Сегодня мы должны детально обсудить наши действия по своевременному и оперативному исполнению поручений главы государства, – сказал Ералы Тугжанов, открывая совещание.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

С докладами об основных направлениях по реализации задач, инициированных президентом страны, выступили заместители акима области.

В ходе обсуждения аким области поставил четкие задачи по реализации поручений президента страны. Он подчеркнул, что прежде всего должна быть проведена большая работа по снижению сырьевой зависимости региона, внедрению инноваций, повышению производительности труда и доходов населения.

Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, здесь нужны новые подходы. Для этого мы должны стратегически определить перспективы социально-экономического развития области. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов

Кроме того, Ералы Тугжанов поручил ускорить работу по возврату в госсобственность неиспользуемых и используемых не по назначению земель. С начала года по области возвращено 203 тыс. гектаров неиспользуемых земель, еще не менее 290 тыс. гектаров должно быть возвращено до конца года.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Актюбинская область – крупнейшая по территории среди областей Казахстана. Согласно поручению президента, до конца года необходимо осуществить дополнительный мониторинг по выявлению свободных или неосвоенных по назначению земель. Обеспечение эффективного использования земельных участков – это прямое поручение главы государства. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов

Также руководителям заинтересованных государственных органов поручено принять оперативные меры по ликвидации проблемы нехватки битума. Общая потребность области в битуме на текущий год составляет 69,7 тонны. На сегодня не хватает 40 тонн.

– Состояние дорог – это один из основных вопросов, волнующих население. Времени у нас уже нет. В течение двух дней будем вносить на рассмотрение конкретные пути решения вопроса, – сказал аким области, также поручив проработать вопрос привлечения инвестора по строительству битумного завода на территории региона.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Говоря о развитии социальной сферы, Ералы Тугжанов поставил задачу за два года полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. При этом в областном центре, согласно поручению акима области, будут возводить школы с минимальной проектной мощностью в 2000 ученических мест.