Ярмарка вакансий прошла в Центральном парке Караганды

2 сентября 2022 года в Центральном парке города Караганды состоялась ярмарка вакансий. Организатором стали Центр занятости населения и Молодежный ресурсный центр города Караганды, сообщает Zakon.kz.

Карагандинцам предложили свыше 2900 рабочих мест в сфере самых востребованных профессий.

Граждане получили не только возможность изучить рынок свободных вакансий в интересующей их сфере деятельности, но и напрямую пообщаться с работодателями. Всего участвовало 45 работодателей, такие организации как : ТОО "Сарыарқа Нан Қарағанды", ТОО "Kama TyresKZ", ТОО "Каз-метиз", ТОО "Казхром", АО "Народный Банк", ТОО "Magnum Cash & Carry", ТОО "Asia FerroAlloys", АО "Арселор МитталТемиртау".

Фото: пресс-служба акимата города Караганды

Участникам ярмарки были предоставлены консультации по интересующим их вопросам от представителей государственных органов, в лице Департамента Юстиции Карагандинской области, районной прокуратуры, Налогового управления, Службы пробации ДУИС Карагандинской области, УВД города Караганды, Департамента по исполнению судебных актов по Карагандинской области.

Соискателями трудового места стали молодежь категории NEET, безработные граждане, выпускники ВУЗов и СУЗов, которым была организована консультационная работа по вопросам трудоустройства, в том числе по направлениям "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Контракт поколений", "Серебряный возраст", "Социальное рабочее место", "Общественные работы", "Профессиональное обучение".

Фото: пресс-служба акимата города Караганды

По итогам ярмарки 283 гражданам была оказана консультация в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы, из них 150 гражданам были выданы направления для трудоустройства, в том числе 16 гражданам, состоящих на учете службы пробации. По итогам ярмарки всем желающим были предложены рабочие места, не имеющим специальности, предложены пройти курсы профессионального обучения по различным специальностям.

Также специалисты Центра Занятости дали посетителям ярмарки разъяснения о процедуре получения государственного гранта в размере 400-кратного месячного расчетного показателя. Всего в этом году ожидается выдача 100 грантов по городу, которые станут стартовым капиталом и предоставляются на безвозвратной основе для запуска и развития нового бизнеса.

Фото: пресс-служба акимата города Караганды

Гранты предоставляются социально уязвимым группам населения при условии их регистрации до подачи заявления на выдачу гранта в качестве безработного или индивидуального предпринимателя, срок государственной регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя составляет менее трех лет, или уплаты единого совокупного платежа.

Средства грантов позволяют молодым начинающим предпринимателям, а также лицам, относящимся к отдельным социальным категориям реализовать свой бизнес-потенциал, наладить и развивать производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

Фото: пресс-служба акимата города Караганды

По всем вопросам трудоустройства просим обращаться по адресу: пр. Бухар Жырау, 51/4 и по тел. 996-393, 996-394. И на страницах в социальных сетях: Instagram @czn_karaganda, Facebook Халықты Жұмыспен қамту Орталығы (Центр занятости города Караганды).