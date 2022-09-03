Невролог объяснила, как распознать начало деменции по пищевым привычкам

По словам специалиста, о развитии возрастной деменции сигнализируют забывчивость, дезориентация, проблемы с концентрацией, а также изменение пищевых привычек, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию "Доктор Питер" врач-невролог Екатерина Козлова рассказала, что о начале деменции может свидетельствовать не только утрата человеком способности анализировать и планировать, вспомнить названия давно знакомых предметов, недавние события и людей, но и пищевые привычки и особенности приема пищи.

По словам Екатерины Козловой, если любитель сложных рецептов начинает варить простые макароны с кусочками мяса, то близким стоит насторожиться. Человек может забыть свои "фирменные" блюда, если у него развивается деменция. Также могут появляться на столе готовые продукты из магазинов.

Эксперт отмечает, что могут быть резкие изменения в аппетите – человек либо перестает есть, либо компульсивно переедает.

В заключение Козлова рассказала, что при некоторых видах деменции происходит фиксация на определенных продуктах, и пациент начинает питаться только картошкой или шоколадом, у него может появиться тяга к различным соусам и сладкому.