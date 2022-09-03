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Магзум Мирзагалиев лично ознакомился с ситуацией на Кашагане

рабочая поездка Фото: КМГ
2 сентября председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Атыраускую область посетил производственные объекты Северо-Каспийского проекта. В настоящее время на месторождении добывается четверть от обычного объема, сообщает Zakon.kz.

На встрече с руководством NCOC, состоявшейся на заводе "Болашак", руководство национальной компании ознакомилось с реализацией программы проверок по выяснению причин, вызвавших проблемы в системе входного газосепаратора. 

На сегодняшний день добыча нефти на Кашагане осуществляется в размере 100 тыс. баррелей в сутки, прорабатывается план возобновления производства в полном объеме.

добыча нефти

Фото: КМГ

Также в ходе встречи с руководством NCOC были обсуждены вопросы социальной ответственности, природоохранных мероприятий, реализуемых оператором, а также местного содержания и замещения иностранных специалистов казахстанскими кадрами.

Напомним, North Caspian Operating Company 3 августа остановила работу завода "Болашак" в связи с обнаружением признаков утечки газа на его территории. По данным компании, сработали датчики газа, после чего был осуществлен сброс давления на факелы.

предприятие

Фото: КМГ

Происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей, — отметили в компании.

Постепенное возобновление производства началось в ночь с 9 на 10 августа. Как уже ранее сообщалось, в настоящее время добыча нефти составляет 100 тыс. баррелей в сутки. До произошедших событий на месторождении добывали 400 тыс. баррелей в сутки.

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