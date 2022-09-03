Сагандыкова и Кенжибаева пробились в финал открытого чемпионата США

Воспитанницы академии Team Kazakhstan успешно стартовали в квалификационном раунде юниорского US Open, передает Zakon.kz.

Аружан Сагандыкова (№58) в трех сетах одолела японку Харуку Хасегава 6:4, 3:6, 10:7. В финале отбора Аружан сыграет против американки Джульетты Парехи.

Сандугаш Кенжибаева (№65) одержала победу над Розе Мари Нейкамп (№98) из Нидерландов – 7:6 (8:6), 6:2. При этом казахстанка проигрывала со счетом 1:4 в первом сете, но Сандугаш удалось сделать камбэк, перевести игру на тай-брейк и оформить себе путевку в финал квалификации.

За выход в основную сетку юниорского US Open 17-летняя Сандугаш встретится с Вероникой Эвальд из Польши.

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