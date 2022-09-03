Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Японии власти эвакуируют людей из-за приближения тайфуна "Хиннамнор"

Ураган Фото: pixabay
В общей сложности эвакуируют более 100 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NHK, предписания об эвакуации получили 49,6 тыс. жителей города Исигаки префектуры Окинава на юге страны, а также около 55,5 тыс. жителей города Миякодзима в Окинаве.

"Хиннамнор" образовался в Тихом океане 28 августа как тропический шторм. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 40 м/с с порывами до 60 м/с. Сейчас он движется в северном направлении вблизи южных Японских островов.

Читайте также

Три человека погибли в ДТП с участием автоцистерны в Мангистауской области

Нападение на вице-президента Аргентины: полиция допрашивает подозреваемого

Любимую пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен загрыз волк

Ирина Мишура
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
Автобусный маршрут продлят в Алматы
В Алматы продлят автобусный маршрут
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
учебная нагрузка на школьников
Учебную нагрузку на школьников определили в Министерстве просвещения
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления