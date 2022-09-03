В Японии власти эвакуируют людей из-за приближения тайфуна "Хиннамнор"

В общей сложности эвакуируют более 100 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NHK, предписания об эвакуации получили 49,6 тыс. жителей города Исигаки префектуры Окинава на юге страны, а также около 55,5 тыс. жителей города Миякодзима в Окинаве.

"Хиннамнор" образовался в Тихом океане 28 августа как тропический шторм. Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 40 м/с с порывами до 60 м/с. Сейчас он движется в северном направлении вблизи южных Японских островов.