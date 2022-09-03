Три человека погибли в ДТП с участием автоцистерны в Мангистауской области
Фото: polisia.kz
Авария произошла около 20:00 на 112/117-м км трассы Шетпе – Жетыбай, передает Zakon.kz.
Водитель автотранспорта ВАЗ 2115, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с транспортом MAN. Пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров ВАЗ 2115.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК.
Ведется расследование.
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