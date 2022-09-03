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В МСХ обещали вернуть 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года

Земля, сельское хозяйство, Казахстан Фото: Akorda.kz
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства заявил о том, что государству уже возвращено 2,9 млн га неиспользуемых земель, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня возвращено государству 2,9 млн га неиспользуемых земель и до конца 2023 года будут приняты конкретные решения по возврату еще 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушениями законодательства сельскохозяйственных земель.Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

По его словам, для выполнения данной объемной работы необходимо укрепить земельную инспекцию, выделив дополнительно 200 штатных единиц.

Также глава МСХ предложил усилить ответственность акимов районов и заместителей акимов областей, курирующих земельные отношения, в случае ненадлежащего выполнения ими функции осуществления мониторинга по выявлению неиспользуемых земель.

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