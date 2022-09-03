Программу борьбы с интернет-мошенничеством разработают в Казахстане

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Планируется предусмотреть меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и профилактики интернет-мошенничества в Казахстане, сообщил на заседании правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках реализации поручения главы государства предполагается усилить работу по выявлению преступных схем, привлечению к ответственности их организаторов и дроперов (лица участвующие в схемах обналичивания - прим.ред). В этих целях на основе комплексного анализа будет разработана ведомственная программа противодействия киберпреступности, в том числе интернет-мошенничествам. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов Он добавил, что планируется предусмотреть меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и профилактики таких преступлений. Особое внимание, по его словам, будет уделено выработке механизмов блокирования звонков с подменных абонентских номеров. Наряду с этим совместно с уполномоченными органами усилим информационно-разъяснительную работу среди населения. Это повысит правовую и финансовую грамотность граждан. Глава МВД Читайте также Группу интернет-мошенников задержали полицейские в Казахстане В МВД предложили новые меры по борьбе с семейно-бытовым насилием Пьяный водитель разъезжал по улицам Экибастуза

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