Программу борьбы с интернет-мошенничеством разработают в Казахстане
Фото: pixabay
Планируется предусмотреть меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и профилактики интернет-мошенничества в Казахстане, сообщил на заседании правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.
В рамках реализации поручения главы государства предполагается усилить работу по выявлению преступных схем, привлечению к ответственности их организаторов и дроперов (лица участвующие в схемах обналичивания - прим.ред). В этих целях на основе комплексного анализа будет разработана ведомственная программа противодействия киберпреступности, в том числе интернет-мошенничествам. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов
Он добавил, что планируется предусмотреть меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и профилактики таких преступлений.
Особое внимание, по его словам, будет уделено выработке механизмов блокирования звонков с подменных абонентских номеров.
Наряду с этим совместно с уполномоченными органами усилим информационно-разъяснительную работу среди населения. Это повысит правовую и финансовую грамотность граждан.Глава МВД
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ