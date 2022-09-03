Спасатели вытащили корову из канализационного колодца в Актюбинской области

Порой спасателям приходится выручать из беды не только людей, но и животных, сообщает Zakon.kz.

На пульт Центра оперативного управления силами и средствами Службы пожаротушения поступило сообщение о том, что на территории жилого дома в селе Иргиз в канализационный колодец упала корова.

Хозяева 200-килограммового животного не смогли бы вызволить его самостоятельно.

По прибытии на место вызова спасатели с помощью веревки вытащили корову из колодца и передали ее хозяйке.

В результате происшествия животное не пострадало.