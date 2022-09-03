Назначен новый председатель Комитета международной информации МИД

Жан Галиев родился в Алматы в 1972 году.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Дипломатический ранг: советник первого класса (07.2015), Чрезвычайный и полномочный посланник II класса (07.2019).

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Астана (2006);

Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции, Париж (1998);

Институт переводчиков и международных отношений (1996);

Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений (1994);

Трудовой стаж:

эксперт-языковед Национальной высшей школы государственного управления при президенте Республики Казахстан (НВШГУ) (1995-1996);

помощник директора Национальной высшей школы государственного управления при президенте Республики Казахстан (НВШГУ) (1996-1997);

референт, третий секретарь, второй секретарь департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2001);

третий секретарь, второй секретарь посольства Республики Казахстан во Французской Республике, Париж (2001-2005);

начальник отдела стран Западной Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2005-2006);

начальник управления Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007);

советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Герцогстве Люксембург, при Европейском союзе и НАТО, Брюссель (2007-2010);

советник-посланник посольства Республики Казахстан во Французской Республике и Княжестве Монако, Париж (2010-2016);

посол по особым поручениям (экономическая дипломатия), член Коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2017-10.2017);

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Португальской Республике, Княжестве Монако, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству (04.2018 – 09.2019);