Назначен новый председатель Комитета международной информации МИД
Жан Галиев родился в Алматы в 1972 году.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений (1994);
Институт переводчиков и международных отношений (1996);
Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции, Париж (1998);
Институт прав человека, Страсбург (1998);
Академия международного права, Гаага (1998);
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Астана (2006);
Дипломатический ранг: советник первого класса (07.2015), Чрезвычайный и полномочный посланник II класса (07.2019).
Трудовой стаж:
эксперт-языковед Национальной высшей школы государственного управления при президенте Республики Казахстан (НВШГУ) (1995-1996);
помощник директора Национальной высшей школы государственного управления при президенте Республики Казахстан (НВШГУ) (1996-1997);
референт, третий секретарь, второй секретарь департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2001);
третий секретарь, второй секретарь посольства Республики Казахстан во Французской Республике, Париж (2001-2005);
начальник отдела стран Западной Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2005-2006);
начальник управления Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007);
советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Герцогстве Люксембург, при Европейском союзе и НАТО, Брюссель (2007-2010);
советник-посланник посольства Республики Казахстан во Французской Республике и Княжестве Монако, Париж (2010-2016);
посол по особым поручениям (экономическая дипломатия), член Коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2017-10.2017);
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Португальской Республике, Княжестве Монако, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству (04.2018 – 09.2019);
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике (31.10.2017 – 07.2022).
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