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Назначен новый председатель Комитета международной информации МИД

МИД РК Фото: gov.kz
На должность назначен бывший посол Казахстана во Франции Жан Галиев, сообщает Zakon.kz.

Жан Галиев родился в Алматы в 1972 году.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений (1994);

  • Институт переводчиков и международных отношений (1996);

  • Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции, Париж (1998);

  • Институт прав человека, Страсбург (1998);

  • Академия международного права, Гаага (1998);

  • Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Астана (2006);

  • Дипломатический ранг: советник первого класса (07.2015), Чрезвычайный и полномочный посланник II класса (07.2019).

Трудовой стаж:

  • эксперт-языковед Национальной высшей школы государственного управления при президенте Республики Казахстан (НВШГУ) (1995-1996);

  • помощник директора Национальной высшей школы государственного управления при президенте Республики Казахстан (НВШГУ) (1996-1997);

  • референт, третий секретарь, второй секретарь департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2001);

  • третий секретарь, второй секретарь посольства Республики Казахстан во Французской Республике, Париж (2001-2005);

  • начальник отдела стран Западной Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2005-2006);

  • начальник управления Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2007);

  • советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Герцогстве Люксембург, при Европейском союзе и НАТО, Брюссель (2007-2010);

  • советник-посланник посольства Республики Казахстан во Французской Республике и Княжестве Монако, Париж (2010-2016);

  • посол по особым поручениям (экономическая дипломатия), член Коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2017-10.2017);

  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Португальской Республике, Княжестве Монако, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству (04.2018 – 09.2019);

  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике (31.10.2017 – 07.2022).

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