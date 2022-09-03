Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Санитарку интерната осудили за избиение детей в Актобе

приговор Фото: Zakon.kz
30-летнюю женщину судили по статье "Истязание" в актюбинском уголовном суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, преступление вскрылось весной, когда прокурорская проверка выехала в интернат, где воспитывались дети с тяжелыми умственными нарушениями. По камерам видеонаблюдения установили, что сотрудники центра социального обслуживания наносили побои своим воспитанникам.

В суде санитарка признала свою вину. Прокуроры хотели лишить ее свободы на длительный срок, но суд оказался гуманнее. Санитарку приговорили к четырем годам ограничения свободы, – говорится в сообщении.

Читайте также

Приговор экс-заместителю акима Атырауской области оставили в силе

Убийцу 5-летней девочки приговорили к пожизненному заключению в Нур-Султане

Качество правосудия в Казахстане повысят озвученные инициативы президента

Елена Беляева
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
Автобусный маршрут продлят в Алматы
В Алматы продлят автобусный маршрут
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
учебная нагрузка на школьников
Учебную нагрузку на школьников определили в Министерстве просвещения
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления