Санитарку интерната осудили за избиение детей в Актобе

30-летнюю женщину судили по статье "Истязание" в актюбинском уголовном суде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, преступление вскрылось весной, когда прокурорская проверка выехала в интернат, где воспитывались дети с тяжелыми умственными нарушениями. По камерам видеонаблюдения установили, что сотрудники центра социального обслуживания наносили побои своим воспитанникам.

В суде санитарка признала свою вину. Прокуроры хотели лишить ее свободы на длительный срок, но суд оказался гуманнее. Санитарку приговорили к четырем годам ограничения свободы, – говорится в сообщении.