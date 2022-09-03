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Кукушкин и Попко не смогли выйти в 1/2 Челленджера в Испании

Кукушкин и Попко не смогли выйти в 1/2 Челленджера в Испании Фото: ktf.kz
Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко уступили в четвертьфинале Челленджера в испанской Мальорке, сообщает Zakon.kz.

Михаил Кукушкин (214-я ракетка мира) уступил в 1/4 финала болгарину Александру Лазарову (394-я ракетка) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), передает пресс-служба ФТК.

Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) в четвертьфинале проиграл 18-летнему иорданцу Абдалле Шелбайху (654-я ракетка мира) – 7:5, 3:6, 1:6.

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