Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал британского "Челленджера", а Дмитрий Попко успешно стартовал в Хорватии

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко продолжают успешное выступление на турнирах серии АТР "Челленджер". Кукушкин провел матч второго круга в британском Сурбитоне, а Попко сыграл стартовую встречу в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в 1/4 финала Михаил Кукушкин (136 АTP) обыграл британца Пола Джубба (308 АТР) со счетом 1:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале Михаилу будет противостоять другой местный теннисист Билли Харрис (201 АТР).

Дмитрий Попко (244 АТР) успешно стартовал на "Челленджере" в Загребе (Хорватия). В первом круге казахстанец обыграл аргентинца Ренцо Оливо (274 АТР) со счетом 6:7, 6:2, 7:5. В следующем круге Дмитрий сыграет с хорватом Дино Прижмичем (204 АТР).

Ранее на "Ролан Гаррос-2024" казахстанский юниор Амир Омарханов вышел в четвертьфинал парного разряда.