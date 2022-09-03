Ситуация в Украине: ЗАЭС прекратила подачу энергии Украине, российской делегации не выдали визы на сессию ООН

Протестующие в Германии вышли на улицы из-за поставок оружия Украине.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ущерб, нанесенный в результате обстрелов Запорожской АЭС, очевиден и неприемлем, однако важные элементы безопасности соблюдены.

Подача энергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС) в подконтрольные Киеву районы приостановлена из-за повреждения ЛЭП после украинских обстрелов, сообщает администрация Энергодара.

Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что в ночь на субботу ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС. Вблизи станции высадился десант – более 250 человек на катерах и моторных лодках. Утверждается, что часть из них российские войска уничтожили.

Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия – начальник войск РХБЗ Кириллов.

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Украине. Турецкий лидер отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Эрдоган предложил выступить посредником для решения кризиса с Запорожской АЭС.

Лаврову и его делегации не выдали визы для поездки в США на сессию Генассамблеи ООН – Reuters.