Дархан Сатыбалды: Темпы строительства в Туркестане не снизятся
Глава региона посетил строительные площадки многоэтажных жилых домов, дал ряд поручений подрядчикам и руководителям. Он отметил, что качество каждого объекта находится под строгим контролем, и подчеркнул, что работу в этом направлении нельзя оставлять без внимания.
Темпы строительства в Туркестане не снизятся. Главное требование касается качества. При необходимости будет привлечена дополнительная рабочая сила по строительству объектов, – сообщил аким области.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Спрос на жилье в Туркестане большой. Цена стабильная. В административно-деловом центре завершается строительство 60 многоквартирных домов. Аким поручил следить за сейсмостойкостью зданий и соблюдением при строительстве всех требований.
Глава региона также был проинформирован о работах по водопроводу, используемому на территории города Туркестана. Общий объем воды, используемой для озеленения за полгода, составляет более 10 млн куб. м. Более 50 тыс. куб. м проточной воды принимается из пяти пунктов непосредственной подачи воды. Ежемесячно используется более 1,5 млн куб. м водопроводной воды.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Поливная вода поступает по каналам, находящимся в коммунальной и частной собственности.
Также Дархан Сатыбалды ознакомился с работами по благоустройству улицы Яссы и микрорайона Отырар. Отметим, на данной территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Кроме того, здесь установят пандус для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, а также появятся малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Благоустроены 15 городских секторов.
В 2020-2021 годах в городе посажено более 70 тыс. саженцев и 63 куб. м газона.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
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