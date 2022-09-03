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Дархан Сатыбалды: Темпы строительства в Туркестане не снизятся

Строительство в Туркестанской области Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Сегодня, 3 сентября 2022 года, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил около 10 строительных объектов в областном центре и ознакомился с ходом работ, сообщает Zakon.kz.

Глава региона посетил строительные площадки многоэтажных жилых домов, дал ряд поручений подрядчикам и руководителям. Он отметил, что качество каждого объекта находится под строгим контролем, и подчеркнул, что работу в этом направлении нельзя оставлять без внимания.

Темпы строительства в Туркестане не снизятся. Главное требование касается качества. При необходимости будет привлечена дополнительная рабочая сила по строительству объектов, – сообщил аким области.

Строительство в Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Спрос на жилье в Туркестане большой. Цена стабильная. В административно-деловом центре завершается строительство 60 многоквартирных домов. Аким поручил следить за сейсмостойкостью зданий и соблюдением при строительстве всех требований.

Глава региона также был проинформирован о работах по водопроводу, используемому на территории города Туркестана. Общий объем воды, используемой для озеленения за полгода, составляет более 10 млн куб. м. Более 50 тыс. куб. м проточной воды принимается из пяти пунктов непосредственной подачи воды. Ежемесячно используется более 1,5 млн куб. м водопроводной воды.

Строительство в Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Поливная вода поступает по каналам, находящимся в коммунальной и частной собственности.

Также Дархан Сатыбалды ознакомился с работами по благоустройству улицы Яссы и микрорайона Отырар. Отметим, на данной территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Кроме того, здесь установят пандус для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, а также появятся малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора.

Строительство в Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Благоустроены 15 городских секторов.

В 2020-2021 годах в городе посажено более 70 тыс. саженцев и 63 куб. м газона.

Строительство в Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

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