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Токаеву доложили об оперативной обстановке в районе пожаров

Токаеву доложили об оперативной обстановке в районе пожаров Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу и помощник президента – секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов.

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Нуртлеу Мурат Ильин Юрий Мухамбетов Архимед Нурдаулетов Гизат Токаев Касым-Жомарт
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