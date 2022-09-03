Токаеву доложили об оперативной обстановке в районе пожаров

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу и помощник президента – секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов.

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Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.