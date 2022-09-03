Президент ознакомится с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров
Фото: akorda.kz
В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров, сообщает Zakon.kz.
Как передает Акорда, в целом ситуация в регионе находится под контролем. Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия.
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