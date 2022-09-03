Президент ознакомится с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров

В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, в целом ситуация в регионе находится под контролем. Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия.

Новость по теме В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуируют несколько сел

В Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган. Причиной послужили лесные пожары и ограничение видимости.