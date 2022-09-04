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Пожары в Костанайской области: не допущен переход огня на нефтебазе

тушение Фото: пресс-служба МЧС РК
В регионе спасатели продолжают бороться с тремя очагами пожаров, передает Zakon.kz.

Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен. Пожары в жилых домах с. Аманкарагай и с. Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов.Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Случаев гибели и травмирования среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано.

В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622 всего – 908 пассажиров).

Как уточняется, в 10:00 ожидается прибытие сводного отряда ДЧС города Нур-Султана в составе 15 автоцистерн, 2 вахтовок, 1 автомобиля сопровождения, 98 человек личного состава.

машина

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Из Алматы запланирован вылет в Костанайскую область двух вертолетов МЧС с водосливными устройствами.

Проводится воздушная разведка для оценки обстановки.

В светлое время суток силы и средства по итогам воздушной разведки будут направлены на тушение очагов пожаров в лесном массиве и защиту населенных пунктов.

пожары

Фото: пресс-служба МЧС Костанайской области

Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение трех природных пожаров:

  • в Карабалыкском районе в 7 км от села Боскуль, на территории КГУ «Михайловское УЛХ» (Кедралинского лесничества, квартала 172,176) произошло загорание сухой травы и лесных околков (береза, осина). Площадь пожара устанавливается.

  • Задействованы силы: КГУ «Михайловское УЛХ» (10 работников, 7 ед. техники), ДПФ ТОО «Боскуль» (5 работников и 2 ед. техники К-700 с плугом). Силы и средства МЧС не привлекались.

  • В Узункольском районе горение сухой травы и лесных околков (береза, осина) на территории Узынкольского УЛХ в 15 км от п. Сибирка Узункольского района (29.08 в 03:50 пожар локализован на площади 17,9 га) 02.09 в 20:00 в результате порывистого ветра пожар распространился на территорию Курганской области РФ на площади предварительно 10 га (происходит горение сухой травы в болотистой местности). Задействованы силы и средства: ДЧС (4 человека л/с и 1 ед. техники), Лесхоз (29 человек и 5 ед. техники), ДПФ (4 человека и 4 К-700 с плугом). Тушение продолжается.

 

спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

По данным оперативного штаба МЧС, в тушении пожара задействованы силы и средства: 77 ед. техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поездов, 450 чел. личного состава:

  • МЧС – 40 единиц техники, 261 чел. личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, В/Ч 52859 города Караганды);

  • МВД – 33 человека личного состава;

  • Минобороны – 20 человек личного состава;

  • Лесхоз – 32 единиц техники, 83 человека лесной охраны;

  • РГКП "КазАвиаЛесохрана" – 12 человек, 2 единицы техники, 1 воздушное судно;

  • МИО – 3 единицы техники, 20 человек личного состава;

  • АО "КТЖ" – 5 пожарных поездов (21 человек).

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