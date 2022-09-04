Пожары в Костанайской области: не допущен переход огня на нефтебазе

Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен. Пожары в жилых домах с. Аманкарагай и с. Озерное локализованы, проводится тушение отдельных очагов. Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Случаев гибели и травмирования среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано.

В связи с улучшением обстановки в полном объеме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №82, 43, 51, 37, 622 всего – 908 пассажиров).

Как уточняется, в 10:00 ожидается прибытие сводного отряда ДЧС города Нур-Султана в составе 15 автоцистерн, 2 вахтовок, 1 автомобиля сопровождения, 98 человек личного состава.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Из Алматы запланирован вылет в Костанайскую область двух вертолетов МЧС с водосливными устройствами.

Проводится воздушная разведка для оценки обстановки.

В светлое время суток силы и средства по итогам воздушной разведки будут направлены на тушение очагов пожаров в лесном массиве и защиту населенных пунктов.

Фото: пресс-служба МЧС Костанайской области

Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение трех природных пожаров:

в Карабалыкском районе в 7 км от села Боскуль, на территории КГУ «Михайловское УЛХ» (Кедралинского лесничества, квартала 172,176) произошло загорание сухой травы и лесных околков (береза, осина). Площадь пожара устанавливается.

Задействованы силы: КГУ «Михайловское УЛХ» (10 работников, 7 ед. техники), ДПФ ТОО «Боскуль» (5 работников и 2 ед. техники К-700 с плугом). Силы и средства МЧС не привлекались.

В Узункольском районе горение сухой травы и лесных околков (береза, осина) на территории Узынкольского УЛХ в 15 км от п. Сибирка Узункольского района (29.08 в 03:50 пожар локализован на площади 17,9 га) 02.09 в 20:00 в результате порывистого ветра пожар распространился на территорию Курганской области РФ на площади предварительно 10 га (происходит горение сухой травы в болотистой местности). Задействованы силы и средства: ДЧС (4 человека л/с и 1 ед. техники), Лесхоз (29 человек и 5 ед. техники), ДПФ (4 человека и 4 К-700 с плугом). Тушение продолжается.