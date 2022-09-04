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Два человека погибли при пожаре в оружейном магазине в Костанае

пожар Фото: alau.kz
По предварительной информации, погибшим было 20 и 35 лет, передает Zakon.kz.
Во время тушения пожара, произошедшего в оружейном магазине Костаная, в городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии директора магазина с 50% ожогами тела. Также под завалами обнаружили тела двух мужчин, личность которых устанавливается.Пресс-служба МЧС РК

3 сентября на улице Назарбаева произошло возгорание здания магазина "Оружейная палата". Огонь перекинулся на кровлю ближайших строений СТО и столовой.

В тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

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