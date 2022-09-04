Пожары в Костанайской области: что известно к данному часу

В городе Нур-Султане по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших, передает Zakon.kz.

На 14.00 производится тушение в двух населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны.

В тушении пожара задействованы силы и средства 159 единиц техники, 5 воздушных суден, 5 пожарных поездов, 1332 человека личного состава: МЧС – 58 ед. техники, 359 чел. личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС г. Нур-Султан, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, в/ч 52859 г. Караганды); МВД – 660 чел. личного состава, 60 ед. техники; Минобороны – 169 чел. личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; Лесхоз – 33 ед. техники, 86 чел. лесной охраны; РГКП "КазАвиаЛесохрана" – 17 чел., 3 ед. техники, 1 воздушное судно; МИО – 5 ед. техники, 20 чел. личного состава; АО "КТЖ" – 5 пожарных поездов (21 чел.).

Фото: Оперативный штаб МЧС РК

Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км места. С момента начала тушения пожара проведено 47 сбросов воды.

Производится тушение в населенных пунктах Аманкарагай, Лесное, Озерное.

Проведена эвакуация 1841 человека из с. Озерное (250 человек), северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино (228 человек) и с. Лесное (363 человека).

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате и обеспечение их питанием.

Фото: Оперативный штаб МЧС РК

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

На горячую линию МЧС поступило 25 звонков информационного характера. 2 психолога ДЧС Костанайской области оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопункте Аулиекольского района.

В с. Новонеженка силами в/ч 52859 МЧС РК развернуто 9 палаток для приема пострадавшего населения.

Фото: Оперативный штаб МЧС РК

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС), из которых 4 находятся в Центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой. При тушении пожара спасателями обнаружен труп мужчины 1935 г.р.

Фото: Оперативный штаб МЧС РК

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Начиная с 16:00 3 сентября зарегистрирован переход пожара на жилые строения в с. Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), с. Лесное (1 жилой дом), с. Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы.

В итоге огнем уничтожено и повреждено 108 строений.

По данным РГП "Казгидромет", 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 38 градусов, скорость ветра – до 9 м/с.

Фото: Оперативный штаб МЧС РК

4 сентября в 6:50 из г. Алматы в Костанайскую область вылетели два вертолета МЧС с водосливными устройствами.

На данный момент в готовности находятся три воздушных судна МО РК в городе Нур-Султане с водосливными устройствами.