Ералы Тугжанов ознакомился со строительством и ремонтом дорог в Актобе

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов ознакомился с ходом реализации наиболее важных проектов дорожного строительства в Актобе, а также посетил школу-долгострой в 4 микрорайоне жилого массива им. Есет батыра, передает Zakon.kz.

В частности, глава области проинспектировал ход реконструкции автодороги "Актобе – Кандыагаш". Проектом предусмотрено расширение дороги до 4 полос, строительство мостов, скотопрогонов и путепровода через железную дорогу. В эксплуатацию объект будет сдан в 2023 году. В ноябре планируется открыть проезд в обе стороны по двум заасфальтированным полосам автодороги.

Также аким области ознакомился с реконструкцией Южного обхода города Актобе в районе 41-го разъезда. По поручению Ералы Тугжанова проезд на данном участке будет открыт до конца года.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Продолжается реконструкция дороги от моста через реку Илек до автодороги "Актобе – Орск" (акжарской трассы). Протяженность ремонтируемого участка – 9,2 км. Реконструкция, в ходе которой дорогу расширят до 4 полос, должна быть завершена в 2023 году.

В следующем году также будет завершен средний ремонт автодороги "Актобе – Родниковка – Мартук" протяженностью 38,2 км. Главе области было доложено, что работы идут по графику.

Рабочий объезд продолжился осмотром строительства автодороги "Западный обход города Актобе". Магистраль длиной 8,3 км соединит трассы "Самара – Шымкент" и "Актобе-Мартук – гр. РФ". Это позволит замкнуть дорожное кольцо вокруг Актобе - транзитный транспорт не будет заезжать в город. Отметим, для реализации проекта будет построен асфальтобетонный завод с битумным хранилищем на 2000 тонн, что позволит закупить битум зимой, во время снижения спроса.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Кроме того, аким области ознакомился с работами по расширению до 8 полос автодороги проспекта Тәуелсіздік и до 6 полос дороги по улице М. Шокая в микрорайоне Батыс-2. Реконструкция дорог, уже открытых частично для движения транспорта, идет по плану.

По итогам ознакомления с ходом дорожного строительства глава региона дал ряд поручений заинтересованным государственным органам и подрядным организациям. Он отметил, что почти на всех объектах наблюдается дефицит битума, и данный вопрос необходимо решать в первую очередь.

По всем проектам и подрядчикам должны быть составлены актуальные графики работ и требуется жесткий контроль. Сейчас приступили к переговорам по вопросам битума, вместе с тем необходимо изучить возможность расширения практики закупа данного продукта в зимний период. Об этом просят и заводы-производители. Ералы Тугжанов

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В ходе объезда глава региона также поручил ускорить ввод в эксплуатацию школы в 4 микрорайоне жилого массива им. Есет батыра. Долгожданная школа на 900 учеников в одну смену будет открыта в этом году. Как известно, при строительстве подрядчики нарушили сроки производства работ. Здание должны были сдать в эксплуатацию еще в 2019 году. В настоящее время идут работы по внутренней отделке помещений, которые должны завершить 10 сентября. Осмотревший здание аким области отметил неудовлетворительную организационную работу со стороны подрядчика – ремонт выполняют всего 25 человек, тогда как на такой большой объем работ требуется не менее 100 рабочих. Замечание поручено устранить в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Накануне Тугжанов поставил задачу за два года полностью ликвидировать проблему аварийных и трехсменных школ в Актюбинской области.