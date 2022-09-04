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На какие заболевания указывает металлический привкус во рту

мединструмент Фото: pixabay
Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что причины данного привкуса могут появиться из-за частого употребления минеральной воды, наличия зубных протезов или брекетов. Но чаще это указывает на определенные болезни, передает Zakon.kz.
При железодефицитной анемии во рту возникает вкус металла как один из признаков синдрома. Появляется постоянный раздражающий привкус, беспокоящий без видимой причины, который не уменьшается после еды или питья. Наряду с этим изменяются вкусовые пристрастия, появляется тяга к употреблению несъедобных веществ, что значительно усиливает интенсивность металлического привкуса, – написал Кутушов в Telegram.

Он отметил, что при гормональном дисбалансе человек также может ощущать привкус металла во рту, этот признак указывает на развитие заболеваний почек и мочевыделительной системы. При появлении подобного неприятного симптома врач советует сдать клинический минимум анализов, чтобы установить причину.

Врач рекомендует при металлическом привкусе сдать следующие анализы:

  • Биохимический анализ крови;

  • Гормональный профиль;

  • Стоматологический осмотр;

  • Рентгенография пассажа бария по ЖКТ;

  • Лечебно-диагностическая ФГДС.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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