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Пожар в Костанайской области: помощь пострадавшим организовали в Нур-Султане

Костанайская область, Нур-Султан, помощь Фото: Zakon.kz
Жители Нур-Султана собирают вещи и продукты питания в помощь жителям Костанайской области, пострадавшим от природных пожаров, передает корреспондент Zakon.kz.

В столичном Арбате недалеко от Дворца школьников имени Утемисова (ул. Мамбетова 1) начал работать павильон по приему вещей и продуктов питания для пострадавших от пожаров в Костанайской области.

Арай Ордабаева, гуманитарная помощь, Нур-Султан, Костанайская область

Фото: Zakon.kz

Очень много волонтеров помогают нам в сортировке вещей. Хотя мы начали работать с 14:00, но уже более 100 жителей Нур-Султана принесли полтонны вещей и продуктов. Принимаем все, ведь, как понимаете, если был пожар и дом сгорел дотла, то у людей ничего не осталось. Осень у нас холодная, зима суровая, а люди без теплых вещей. Поэтому желательно нести теплые вещи. Одеяла, подушки. Организатор Арай Ордабаева

В пункте сбора гуманитарной помощи принимают:

• Нескоропортящиеся продукты: макароны, сахар, крупы, консервы, подсолнечное масло;

• средства гигиены: подгузники, прокладки, шампуни, мыло, влажные салфетки и так далее;

• постельное белье;

• мужскую, женскую и детскую одежду и обувь;

• пустые коробки.

К слову, не забывают астанчане и о малышах: для юных жителей Костанайской области они приносят детские книжки и игрушки.

Костанайская обалсть, пожары, помощь

Фото: Zakon.kz

Работать будет пункт приема гуманитарной помощи с 14:00 до 21:00 весь сентябрь.

Костанайская область, пожар, помощь

Фото: Zakon.kz

Отправлять помощь в пострадавший от пожаров регион будут раз в неделю.

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