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Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь

Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь Фото: Zakon.kz
В соцсетях города появилось видео инцидента. На нем автор видео, ведя съемку из своей машины, преграждает путь автомобилю Hyundai, в который, по его словам, только что запихнули девушку, сообщает Zakon.kz.

Автор видео требует у пассажиров ответить, все ли с девушкой нормально, а его спутница требует отпустить похищенную.

В комментарии к видео говорится, что все происходит на улице Назарбаева, между Шевченко и Абая.

Находящиеся в салоне мужчины утверждают, что с девушкой все нормально, и пытаются объехать препятствие. Разговор ни к чему не привел, Hyundai уезжает.

В полиции отреагировали на происшествие. Экипаж "Буран-266" задержал автомобиль на территории Наурызбайского района.

В салоне находились четверо, в том числе 28-летняя гражданка А. Она пояснила, что добровольно села в машину к своему жениху, за которого, при соблюдении национальных традиций, выходит замуж. Первичный сбор материала осуществлен в полном объеме.Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков

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