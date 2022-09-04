Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь

В соцсетях города появилось видео инцидента. На нем автор видео, ведя съемку из своей машины, преграждает путь автомобилю Hyundai, в который, по его словам, только что запихнули девушку, сообщает Zakon.kz.

Автор видео требует у пассажиров ответить, все ли с девушкой нормально, а его спутница требует отпустить похищенную.

В комментарии к видео говорится, что все происходит на улице Назарбаева, между Шевченко и Абая.

Находящиеся в салоне мужчины утверждают, что с девушкой все нормально, и пытаются объехать препятствие. Разговор ни к чему не привел, Hyundai уезжает.

В полиции отреагировали на происшествие. Экипаж "Буран-266" задержал автомобиль на территории Наурызбайского района.