Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Рок-группа Nirvana выиграла суд против "голого мальчика" с обложки альбома

альбом Nevermind суд Фото: pixabay
Американец подал иск против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы, а также наследников покойного Курта Кобейна, сообщает Zakon.kz.

Музыкальная группа Nirvana вновь выиграла суд по делу о детской порнографии. Суд отклонил повторный иск Спенсера Элдена, чья фотография использовалась в качестве обложки для альбома Nevermind, сообщает Lenta.ru.

31-летний Элден утверждает, что снимок, на котором четырехмесячный американец запечатлен в обнаженном виде, плывущим под водой к долларовой купюре на рыбьем крючке, является детской порнографией. Однако судья отметил, что Элден слишком долго ждал, прежде чем начать разбирательство.

Это второй подобный иск Элдена к Nirvana. О первом иске с его стороны стало известно в августе 2021 года. Мужчина утверждал, что из-за появления на обложке пластинки во время взросления он испытывал стресс, который нанес ему "пожизненный ущерб". В результате ему приходилось обращаться за помощью к врачам.

Мужчина требовал не менее 150 тысяч долларов от каждого из бывших участников группы.

При этом название альбома выбито на его груди, а фотографию он воссоздал в 2016 году. Таким образом мужчина хотел отдать дань уважения записи по случаю ее 25-летнего юбилея.

Читайте также

Гуманитарный караван "Ақтөбе халқы Қостанаймен бірге!" направился в Костанайскую область

Пожар в Костанайской области: при акимате создан информационный штаб

Минсельхоз: Пожары в Костанайской области не нанесли серьезного ущерба АПК

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
В Минтруда рассказали, как изменятся пособие по уходу ребенку и сроки их выплат
В Минтруда рассказали, как изменятся пособия и выплаты с 2023 года
Зодиак
Названы три знака зодиака, представителям которых повезет в начале сентября
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления