В Канаде двое преступников убили 10 человек
4 сентября вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек и ранили еще по меньшей мере 15 в Саскачеване, передает РИА Новости.
Полицейские разыскивают двух мужчин – Дамиена и Майлса Сандерсонов. Их подозревают в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.
Как предполагает следствие, часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, другие могли случайно оказаться на их пути.
Полиция признала, что ей неизвестно, где находятся и куда направляются подозреваемые. Мужчин видели в черном внедорожнике Nissan. Местным жителям рекомендовали укрыться в защищенных помещениях и не вступать с преступниками в контакт.
Премьер Канады Джастин Трюдо осудил нападения и призвал жителей следить за новостями от местных властей.