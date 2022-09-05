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В Канаде двое преступников убили 10 человек

В Канаде двое мужчин зарезали 10 человек Фото: pixabay
Еще по меньшей мере 15 получили ранения. Полиция объявила в розыск двоих подозреваемых, а жителям рекомендовали укрыться в защищенных помещениях, сообщает Zakon.kz.

4 сентября вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек и ранили еще по меньшей мере 15 в Саскачеване, передает РИА Новости.

Полицейские разыскивают двух мужчин – Дамиена и Майлса Сандерсонов. Их подозревают в серии нападений на территории населенных пунктов Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.

Как предполагает следствие, часть своих жертв преступники выбирали целенаправленно, другие могли случайно оказаться на их пути.

Полиция признала, что ей неизвестно, где находятся и куда направляются подозреваемые. Мужчин видели в черном внедорожнике Nissan. Местным жителям рекомендовали укрыться в защищенных помещениях и не вступать с преступниками в контакт.

Премьер Канады Джастин Трюдо осудил нападения и призвал жителей следить за новостями от местных властей.

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