Менее 200 заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 сентября в Казахстане рассказали в МВК. По сравнению с предыдущим днем выявили на 168 заболевших меньше, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране заболели 365 казахстанцев. За прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 57;

в Алматы – 25;

в Шымкенте – 1;

в Акмолинской области – 20;

в Актюбинской области – 5;

в Алматинской области – 2;

в Жетысуской области – 1;

в Атырауской области – 5;

в ВКО – 2;

в Абайской области – 1;

в Жамбылской области – 5;

в ЗКО – 9;

в Карагандинской области – 31;

в Улытауской области – 1;

в Костанайской области – 14;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 3;

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев. 281 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 33,

в Жетысуской области – 6,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 86,

в Улытауской области – 1,

в Костанайской области – 65,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 23. Всего в стране выздоровело 1 359 538 человека от COVID-19. Читайте также Токаев освободил Бергенева от должности 120 тонн гумпомощи отправили в Костанайскую область из Алматы Рок-группа Nirvana выиграла суд против "голого мальчика" с обложки альбома

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