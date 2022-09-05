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Менее 200 заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 4 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 сентября в Казахстане рассказали в МВК. По сравнению с предыдущим днем выявили на 168 заболевших меньше, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране заболели 365 казахстанцев. За прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 57;

  • в Алматы – 25;

  • в Шымкенте – 1;

  • в Акмолинской области – 20;

  • в Актюбинской области – 5;

  • в Алматинской области – 2;

  • в Жетысуской области – 1;

  • в Атырауской области – 5;

  • в ВКО – 2;

  • в Абайской области – 1;

  • в Жамбылской области – 5;

  • в ЗКО – 9;

  • в Карагандинской области – 31;

  • в Улытауской области – 1;

  • в Костанайской области – 14;

  • в Кызылординской области – 2;

  • в Мангистауской области – 12;

  • в Павлодарской области – 3;

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев.

281 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 33,

  • в Жетысуской области – 6,

  • в ЗКО – 43,

  • в Карагандинской области – 86,

  • в Улытауской области – 1,

  • в Костанайской области – 65,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 16,

  • в Павлодарской области – 23.

Всего в стране выздоровело 1 359 538 человека от COVID-19.

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