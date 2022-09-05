Менее 200 заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Двумя сутками ранее в стране заболели 365 казахстанцев. За прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 57;
в Алматы – 25;
в Шымкенте – 1;
в Акмолинской области – 20;
в Актюбинской области – 5;
в Алматинской области – 2;
в Жетысуской области – 1;
в Атырауской области – 5;
в ВКО – 2;
в Абайской области – 1;
в Жамбылской области – 5;
в ЗКО – 9;
в Карагандинской области – 31;
в Улытауской области – 1;
в Костанайской области – 14;
в Кызылординской области – 2;
в Мангистауской области – 12;
в Павлодарской области – 3;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 390 109 случаев.
281 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 33,
в Жетысуской области – 6,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 86,
в Улытауской области – 1,
в Костанайской области – 65,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 16,
в Павлодарской области – 23.
Всего в стране выздоровело 1 359 538 человека от COVID-19.