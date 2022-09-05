Первая ракетка мира Даниил Медведев покидает US Open 2022

Начало второй недели на открытом чемпионате США по теннису ознаменовалась поражением лидера мирового рейтинга и действующего чемпиона US Open россиянина Даниила Медведева от Ника Кирьоса из Австралии, сообщает Zakon.kz.

Даниил Медведев и Ник Кирьос разыгрывали путевку в четвертьфинал одиночного разряда американского первенства. В этом противостоянии более удачлив оказался австралиец, 23-й сеяный этих состязаний. Кирьос был сильнее в четырех партиях — 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

Даниил Медведев не смог защитить свой прошлогодний титул и после завершения US Open 2022 покинет первую строчку рейтинга. 12 сентября на трон №1 взойдут один из трех оставшихся участников: Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас или Каспер Рууд.

Это был потрясающий матч, Даниил – действующий чемпион, на нем огромное давление. Но я очень хорошо сыграл, вообще последние месяцы играю великолепно. Я до сих пор пытаюсь понять. Каждый день стараюсь работать, прогрессировать с каждой тренировкой. Раньше я бы каждый вечер куда-нибудь ходил, а сейчас ложусь спать. Мы уже четыре месяца в дороге, все оставили дома семьи. Это последняя остановка перед возвращением в Австралию, я хочу показать максимум. Надеюсь, смогу дойти до конца. Ник Кирьос

Теперь в четвертьфинале 6 сентября Ник Кирьос встретится еще с одним российским теннисистом Кареном Качановым, который, в свою очередь, в напряженном пятисетовом поединке сумел вырвать победу у испанца Пабло Каррено Буста — 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

Фото: ktf.kz

К сожалению, из представителей Казахстана борьбу на чемпионате США продолжают только юниорки Аружан Сагандыкова и Сандугаш Кенжибаева. Вечером 5 сентября Сагандыкова сыграет свой матч одиночного разряда. В соперницы ей досталась хозяйка кортов, третий номер турнира Лив Ховде.

Затем казахстанки выйдут на поединок парного разряда, там их ждут первые сеяные US Open, Л. Хавличкова (Чехия) и Д. Шнайдер (Россия).

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