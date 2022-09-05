Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Первая ракетка мира Даниил Медведев покидает US Open 2022

турнир Фото: Instagram/medwed33
Начало второй недели на открытом чемпионате США по теннису ознаменовалась поражением лидера мирового рейтинга и действующего чемпиона US Open россиянина Даниила Медведева от Ника Кирьоса из Австралии, сообщает Zakon.kz.

Даниил Медведев и Ник Кирьос разыгрывали путевку в четвертьфинал одиночного разряда американского первенства. В этом противостоянии более удачлив оказался австралиец, 23-й сеяный этих состязаний. Кирьос был сильнее в четырех партиях  — 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

Даниил Медведев не смог защитить свой прошлогодний титул и после завершения US Open 2022 покинет первую строчку рейтинга. 12 сентября на трон №1 взойдут один из трех оставшихся участников: Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас или Каспер Рууд.

Это был потрясающий матч, Даниил – действующий чемпион, на нем огромное давление. Но я очень хорошо сыграл, вообще последние месяцы играю великолепно. Я до сих пор пытаюсь понять. Каждый день стараюсь работать, прогрессировать с каждой тренировкой. Раньше я бы каждый вечер куда-нибудь ходил, а сейчас ложусь спать. Мы уже четыре месяца в дороге, все оставили дома семьи. Это последняя остановка перед возвращением в Австралию, я хочу показать максимум. Надеюсь, смогу дойти до конца.Ник Кирьос

Теперь в четвертьфинале 6 сентября Ник Кирьос встретится еще с одним российским теннисистом Кареном Качановым, который, в свою очередь, в напряженном пятисетовом поединке сумел вырвать победу у испанца Пабло Каррено Буста  — 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

Теннис Участник основы

Фото: ktf.kz

К сожалению, из представителей Казахстана борьбу на чемпионате США продолжают только юниорки Аружан Сагандыкова и Сандугаш Кенжибаева. Вечером 5 сентября Сагандыкова сыграет свой матч одиночного разряда. В соперницы ей досталась хозяйка кортов, третий номер турнира Лив Ховде.

Затем казахстанки выйдут на поединок парного разряда, там их ждут первые сеяные US Open, Л. Хавличкова (Чехия) и Д. Шнайдер (Россия).

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

"Манчестер Юнайтед" остановил победное шествие "Арсенала" в АПЛ

Анна Данилина завершила выступление на US Open

Казахстанцы завоевали бронзу на турнире по карате в Баку

Куандык Шынасилов
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
В Минтруда рассказали, как изменятся пособие по уходу ребенку и сроки их выплат
В Минтруда рассказали, как изменятся пособия и выплаты с 2023 года
Зодиак
Названы три знака зодиака, представителям которых повезет в начале сентября
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
концерт Алматы
В Алматы пройдет необычный концерт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления