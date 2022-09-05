Назначены два новых замакима Жамбылской области

Канатбек Мадибек и Ерболат Ибрайханов назначены заместителями акима Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной на сайте областного акимата, два новых замакима назначены распоряжением акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией президента РК.

Канатбек Мадибек родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "механизация сельского хозяйства".

Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером на предприятии водоснабжения и канализации Сарысуского района.

В разные годы работал главным специалистом, заведующим отделом аппарата акима Сарысуского района, акимом Жанаарыкского сельского округа, главным инспектором, заведующим отделом организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С 2012 по 2015, с 2019 по 2020 год занимал должность акима Сарысуского района, с 2015 по 2016 год – заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, с 2016 по 2019 год – руководителя департамента экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК, с 2020 по 2021 год – руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С апреля 2021 года занимал должность акима Таласского района.

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил своего нового заместителя активу области, поставил конкретные задачи по исполнению поручений главы государства и пожелал успехов в работе.

Фото: gov.kz

Канатбек Мадибек будет курировать сферы сельского хозяйства, предпринимательства, природных ресурсов, земельных отношений, ветеринарии, туризма.

Ерболат Ибрайханов родился в 1981 году. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова по специальности "финансы и кредит", Международный Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Ясави по специальности "юриспруденция", Университет Nottingham (Великобритания) по специальности "государственное управление", Академию государственного управления при президенте РК по специальности "государственное управление".

Трудовую деятельность начал в 2003 году главным экономистом Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

В разные годы работал ведущим специалистом департамента защиты и координации развития конкуренции Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, главным специалистом Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента расследований в Агентстве РК по защите конкуренции.

В 2011-2012 годы занимал должность начальника Межрегиональных инспекций Агентства РК по защите конкуренции по Костанайской и Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям, в 2012-2014 годы – начальника Антимонопольной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Карагандинской области, в 2016-2017 годы – заместителя руководителя управления жилья и жилищной инспекции Алматы, в 2018-2019 годы – руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области.

С октября 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил нового заместителя активу области, пожелал успехов в работе, поставил конкретные задачи по исполнению поручений главы государства, социально-экономическому развитию области.

Фото: gov.kz