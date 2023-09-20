Назначен новый замакима Кызылординской области

Данияр Жаналинов назначен заместителем акима Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Жаналинов родился в 1975 г. в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций (инженер-экономист).

Трудовую деятельность начал в 2000 г. налоговым инспектором и до 2008г. занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области. В разные годы занимал должность замначальника налогового департамента по Алматинской области, работал на руководящих должностях в структуре налогового комитета, руководил ДГД по СКО Комитета госдоходов МФ, руководил ДГД по Мангистауской области Комитета госдоходов МФ.

С августа 2021 г. занимал должность вице-министра финансов РК. С августа 2022 г. – председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов.

В декабре 2022 года Жаналинов дал эксклюзивное интервью Zakon.kz.