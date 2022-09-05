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Капитан "Астаны" Мигель Лопес вплотную приблизился к Топ-5 "Вуэльты-2022"

Велоспорт Призы Вуэльты Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Лидер Astana Qazaqstan Team колумбиец Мигель Анхель Лопес хорошо проявил себя перед последней неделей испанской веломногодневки "Вуэльта", оказавшись в призовой тройке на двух последних этапах, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Астаны" отметился вторым и третьим местом на 14-м и 15-м горных этапах, что позволило ему набрать хорошие очки в зачет генеральной классификации. К данному часу колумбийский велогонщик располагается на шестой строчке общего зачета, с отставанием от лидера "Вуэльты-2022", бельгийца Ремко Эвенепула, на 5 минут и 24 секунды.

Велоспорт Вуэльта 2 место

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

На двух прошедших этапах Мигель Лопес показал свою силу, опередив на финише всех лидеров генеральной классификации, которые шли перед ним. Эти показатели позволяют капитану казахстанской дружины с хорошими прогнозами смотреть на третью неделю испанского чемпионата. Считанные секунды отделяют его от пятого места общего зачета, где разместился Карлос Родригес из команды INEOS. Лопес уступает ему всего 8 секунд.

Велоспорт Вуэльта

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Помимо Мигеля Лопеса, также результативными действиями отличились все члены казахстанского коллектива. Благодаря этому Astana Qazaqstan Team в командном зачете поднялась на третье место, впереди только UAE Team Emirates и INEOS.

5 сентября на "Вуэльте" день отдыха, гонщикам осталось еще проехать шесть этапов, из них 4 горные.

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