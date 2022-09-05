Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Исчисляются указанные налоги согласно сведениям по объектам налогообложения физических лиц, где указывается оценочная стоимость объекта, площадь земельного участка, владельцы объектов недвижимости и другие показатели.
Эта информация представляется НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
О начисленных суммах можно узнать в сервисе "Предстоящие платежи" в мобильном приложении е-SalyqAzamat, а также в квитанциях, предоставляемых Единым расчетным центром.
Уплатить налоги физические лица могут следующими способами:
наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах;
с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах;
через отделения АО «Казпочта».
С 1 января 2021 года земля и имущество объединены в один налог на имущество. Теперь за дом и земельный участок необходимо уплачивать единой суммой, как налог на имущество. А жители многоэтажных домов платят только налог на имущество, они освобождены от уплаты налога на землю.