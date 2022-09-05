Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября

В Казахстане 1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество и землю для физических лиц за 2021 год, сообщает Zakon.kz.

Исчисляются указанные налоги согласно сведениям по объектам налогообложения физических лиц, где указывается оценочная стоимость объекта, площадь земельного участка, владельцы объектов недвижимости и другие показатели.

Эта информация представляется НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

О начисленных суммах можно узнать в сервисе "Предстоящие платежи" в мобильном приложении е-SalyqAzamat, а также в квитанциях, предоставляемых Единым расчетным центром.

Уплатить налоги физические лица могут следующими способами:

наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах;

с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах;

через отделения АО «Казпочта».

С 1 января 2021 года земля и имущество объединены в один налог на имущество. Теперь за дом и земельный участок необходимо уплачивать единой суммой, как налог на имущество. А жители многоэтажных домов платят только налог на имущество, они освобождены от уплаты налога на землю.