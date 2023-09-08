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Налог на имущество нужно уплатить до 3 октября

Налог на имущество нужно уплатить до 3 октября Фото: pixabay
В Казахстане 1 октября истекает срок уплаты собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2022 год. Однако, учитывая, что 1 октября является нерабочим днем, срок уплаты истекает 2 октября, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что налог на имущество физические лица оплачивают за календарный год: с 1 января по 31 декабря.

"Налог исчисляется налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании стоимости, определяемой ежегодно Государственной корпорацией "Правительство для граждан", с учетом фактического срока владения имуществом на праве собственности", - говорится в сообщении.

Также необходимо отметить, что по имуществу, находящемуся:

  • в общей совместной собственности, плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. В случае, если сумма налога пришла всем собственникам, уплату производит только один из собственников;
  • в общей долевой собственности, плательщиками налога являются все собственники имущества соответственно их доле в этом имуществе.

Уведомления по предстоящим к уплате суммам налога были направлены казахстанцам в июле текущего года электронным способом – в кабинет налогоплательщика, на портал "E-gov", на бумажном носителе – по почте заказным письмом, а также квитанциями - извещениями коммунальных служб ЕРЦ, АЛСЕКО и других.

Кроме того, пользователи мобильных приложений АО "Каспи банк" и АО "Народный Банк Казахстана" сведения о предстоящих платежах получили в виде PUSH-уведомлений.

При этом в КГД отметили, что уплата налога производится только один раз через квитанцию коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений.

Сумму исчисленного налога с одновременной возможностью проведения оплаты по указанным реквизитам можно увидеть в сервисе "Предстоящие платежи" kgd.gov.kz, в мобильном приложении "E-salyq Azamat", а также в мобильных приложениях банков "Kaspi.kz" и "Halykbank".

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